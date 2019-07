Wist je dat... de politie haar flitslocaties bekendmaakt? Sam Ooghe

04 juli 2019

07u22 0 Nazareth Het zomers weetje van de dag: de politie van de zone Schelde-Leie maakt systematisch bekend waar er geflitst wordt met de mobiele ploegen.

Nogal wat politiezones doen dat. Het bekendmaken van de locaties moet een grotere verkeersveiligheid en bewustwording tot effect hebben - eerder dan het inning van zoveel mogelijk boetes. De locaties vindt u steeds terug op http://www.lokalepolitie.be/5419/verkeer/controles. Deze donderdag wordt er bijvoorbeeld geflitst in de Groenstraat (Nazareth) en de Pontweg (Gavere). Volgende week dinsdag is dat in de Nijverheidsstraat (De Pinte) en de Pontstraat (Sint-Martens-Latem).

Let wel: deze locaties zijn mogelijk slechts een deel van alle flitslocaties. Mogelijk wordt er ook elders en op andere dagen geflitst. Maar een gewaarschuwd chauffeur... wel, die let maar beter extra op.