Wissel in gemeenteraad: Walter Leenders (sp.a) vervangt Joke De Raeve (Groen) Anthony Statius

02 september 2020

08u45 0 Nazareth De gemeenteraad van Nazareth heeft sinds maandagavond een nieuw raadslid. Walter Leenders (sp.a) vervangt Joke De Raeve (Groen), die onlangs is verhuisd.

Sp.a en Groen trokken in 2018 als kartel naar de kiezer en vormen een meerderheidscoalitie met CD&V. Het kartel sp.a-Groen heeft drie verkozenen en levert één schepen. Op maandag 31 augustus heeft Walter Leenders (sp.a) de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij vervangt Joke De Raeve (Groen) als eerste opvolger van de lijst.

Walter Leenders (49) woont sinds 2008 samen met zijn vrouw en drie dochters in de Kleine Steinstraat en is geëngageerd in het verenigingsleven, bijvoorbeeld als bestuurder van volleybalvereniging Navok Ladies. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met sociale thema’s, milieu en duurzaamheid. Ook op het tennisveld is hij geregeld te vinden. Na jarenlang professioneel actief te zijn geweest in de sector van vluchtelingen en integratiewerk, werkt hij nu als regioverantwoordelijke Gent-Eeklo-Deinze bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Tot vorige week was Walter Leenders lid van het bijzonder comité van de sociale dienst. Daar zal hij vanaf nu vervangen worden door Willem Deleu (Groen).