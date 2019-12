Winterland is terug, dit keer met Grote Fietsmarathon Anthony Statius

19 december 2019

11u47 6 Nazareth Enkele inwoners van Nazareth organiseren komend weekend de tweede editie van Winterland. Dit drie dagen durend kerstfeest vindt plaats op het plein aan zaal De Zwaan.

‘Een kerstmarkt, maar niet zoals je die gewoon bent.’ Met deze slogan kondigen enkele inwoners van Nazareth Winterland aan. De vorige editie dateert van 2016 en toen wist men met 16 chalets zo’n 5.000 bezoekers naar Dorp te lokken. Een aantal dat men dit jaar graag wil overtreffen.

“Voor onze tweede editie hebben we 22 standhouders en als het weer meezit hopen we 7.000 bezoekers te mogen ontvangen”, zegt mede-organisator Dieter Haerens. “Tijdens Winterland is er een ‘Grote Fietsmarathon’ voor het goede doel. Twintig uur lang zal er op een fiets op rollen energie worden opgewekt om de lichtjes in de zes meter hoge kerstboom brandend te houden. De opbrengst gaat integraal naar vzw Jeugdzorg De Liaan uit Eke. Er komen ook enkele bekende Vlamingen en bekende wielrenners een duwtje geven.”

De festiviteiten vinden plaats op het plein rond zaal De Zwaan in het Dorp. Winterland gaat vrijdagavond om 17 uur van start met een grand opening. Op zaterdag is het evenement open vanaf 17 uur en op zondag vanaf 14 uur.