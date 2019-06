Werken ‘s Gravenstraat bijna ten einde Anthony Statius

14 juni 2019

08u31 5 Nazareth Het einde nadert voor de werken in de ‘s Gravenstraat in Nazareth. Begin juli zal de straat terug bereikbaar zijn.

De aannemer heeft de huisaansluitingen afgewerkt tussen de Kasteelstraat en het einde van de werfzone. Op maandag 17 juni en dinsdag 18 juni wordt de slibvorm van de goot en boordsteen gegoten en net zoals in het gedeelte tussen de rotonde en de Kasteelstraat kan het dan snel gaan. Aansluitend wordt de fundering en bestrating aangelegd.

De rijweg wordt van een nieuwe toplaag voorzien in de eerste week van juli. Doorgaand verkeer zal dan een week lang niet mogelijk zijn in de werfzone in beide richtingen. De dag van het asfalteren zullen ook de bewoners de weg voor een periode van 24 uur niet kunnen gebruiken. De bewoners worden hiervan tijdig verwittigd door de aannemer.