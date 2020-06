Werken nieuwbouw De Lichtervelde gestart met twee maanden vertraging Anthony Statius

09 juni 2020

15u50 0 Nazareth De werken aan de nieuwbouw van het woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke (Nazareth) zijn gestart. Het gebouw wordt neergepoot op de weide recht tegenover de huidige ingang en op de plaats van het oude gebouw komt een groene zone die voor een verbinding met de school zorgt.

De werken op de site van woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke zijn met twee maanden vertraging gestart. Het archeologisch onderzoek is momenteel bezig en directeur Gunther De Coen hoopt zo snel mogelijk met de bouw te kunnen starten. Het nieuwe complex komt op de voormalige weide recht tegenover de huidige hoofdingang. Dat terrein is ook eigendom van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.

“Het nieuwe rusthuis zal 206 eenpersoonskamers, 13 tweepersoonskamers en vier inleunflats tellen”, zegt Guntger De Coen. “Inleunflats zijn tweepersoonskamer met een extra ruimte waar een van de partners kan verzorgd worden of waar er mogelijkheid is om apart te slapen. Momenteel telt De Lichtervelde 240 kamers, dus de capaciteit blijft behouden. Enkel de capaciteit van ons dagverzorgingscentrum verdubbelt naar dertig bezoekers. Verder komt er een bistro, waar bewoners met hun familie zullen kunnen eten en waar ook mensen uit de buurt welkom zijn. Het belangrijkste verschil met nu is dat we gaan werken met kleinere leefgroepen van zo’n 14 mensen. Zo kunnen bewoners een betere vertrouwensband opbouwen met ons zorgpersoneel.”

Volgens De Coen zal het rusthuis in de zomer van 2022 de deuren openen. “Na de verhuis zal het huidige gebouw worden afgebroken en zal er op die locatie een groenzone worden ingericht. Die zal De Lichtervelde verbinden met de basisschool van Eke.”