Werken in Eke niet klaar, maar rotonde wel weer toegankelijk Anthony Statius

19 juli 2019

10u16 1 Nazareth Door onvoorziene omstandigheden zijn de werken aan de rotonde in Eke niet helemaal af. Dankzij een voorlopige afwerkingslaag is ze vanaf zaterdag 20 juli toch te gebruiken.

Op maandag 8 juli zijn de rioleringswerken aan de rotonde in Eke gestart. Deze werken worden in één fase uitgevoerd om de hinder tot een minimum te beperken. Een deel van de rioleringen werd in het voorjaar van 2018 hersteld en toen is er een tijdelijke aansluiting gemaakt tussen de riolering op de Steenweg en de rotonde. Nu moet de riolering onder de rotonde aangepakt worden. Het einde van de werken was gepland op vrijdag 19 juli, maar door onvoorziene omstandigheden werd deze deadline niet gehaald. Alle betrokken partijen komen samen om de timing voor de verdere werkzaamheden af te spreken.