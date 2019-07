Werken in de ‘s Gravenstraat zijn afgerond Anthony Statius

12 juli 2019

13u50 0 Nazareth De werken in de ‘s Gravenstraat zijn eindelijk afgerond. De fietspaden en de rijweg werden geasfalteerd en deze week werd de laatste signalisatie verwijderd. De aannemer moet nog enkele details afwerken, maar ondertussen is de ‘s Gravenstraat weer volop in gebruik.

“In totaal werd anderhalve kilometer rijbaan vernieuwd”, zegt communicatieverantwoordelijke Els Verbeke. “Er werd drie kilometer voet- en fietspaden heraangelegd en het fietspad lig verhoogd naast de rijweg, dit aan beide zijden. Het begin en het einde van de bebouwde kom is geaccentueerd door een middeneiland en aangepaste openbare ledverlichting. Dit zorgt ook voor een verminderde snelheid. Aan de halte van de bussen, die aangeduid zijn op de rijbaan, is een verhoogde berm zodat iedereen gemakkelijk kan op- en afstappen. De site waar de chauffeurs van De Lijn uitrusten is volledig vernieuwd en ook de glasbollen kregen hier een mooie stek. Onder de rijbaan zijn alle rioleringen gecontroleerd en indien nodig gerenoveerd.”

De aannemer zal ook instaan voor de aanplantingen in de ‘s Gravenstraat. Er komt onder andere een haagje tussen de rijweg en het fietspad, waar nu een aardestrook ligt.