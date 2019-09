Werken in de Prijkelstraat starten maandag Anthony Statius

24 september 2019

14u22 2 Nazareth De Prijkelstraat in Nazareth wordt hersteld. De werken starten op maandag 30 september en deze zullen duren tot het einde van het jaar.

Momenteel bereidt Veneco in samenspraak met aannemer Stadsbader in opdracht van de gemeente Nazareth het herstel van de Prijkelstraat voor. Door de aangepaste circulatie en de uitbreiding van het bedrijventerrein wil men ook de Prijkelstraat aanpakken. Onder de asfaltlagen zitten nog kasseien en dit wordt vervangen door een nieuw wegdek in beton met nieuwe funderingen zoals de nieuwe wegen in de Prijkels.

Er zal in drie fasen gewerkt worden: men start van Perrigo tot de oprit van Silka, daarna tot de oprit van Sfic en in een laatste fase werkt men tot de aansluiting op de nieuwe wegenis van het nieuwe kruispunt ter hoogte van Plastec. Om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de individuele bedrijven te garanderen zal Veneco een aantal tijdelijke maatregelen treffen.