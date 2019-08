Werken Bekaertstraat starten opnieuw in september Anthony Statius

17 augustus 2019

16u04 3 Nazareth De werken in de Bekaertstraat in Nazareth worden begin september terug opgestart. Deze zullen nog zo’n vier maanden in beslag nemen.

Watermaatschappij Farys heeft de uitvoering van de werken in de Bekaertstraat opnieuw aanbesteed. Aannemer Vindevogel uit Kruisem zal het vervolg van de werken uitvoeren. Zij bereiden momenteel de werf voor. Afhankelijk van de duurtijd van de keuringen wordt verwacht dat de werken begin september terug opgestart kunnen worden. Van zodra een exacte startdatum gekend is zal hierover gecommuniceerd worden. De werken zullen nog drie tot vier maanden in beslag nemen, slechte weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden niet meegerekend.

Farys zal ervoor zorgen dat de straat toegankelijk blijft voor de auto’s van de bewoners. De steenslagverhardingen werden de vorige maanden een aantal malen bijgewerkt om putten en plassen tot een minimum te herleiden.