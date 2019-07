Werken aan rotonde Eke hervatten op 6 augustus Anthony Statius

23 juli 2019

15u53 2 Nazareth De rioleringswerken aan de rotonde in Eke worden vanaf dinsdag 6 augustus verdergezet.

Van 6 tot 9 augustus legt Fluvius nieuwe kabels. De Steenweg wordt ter hoogte van de rotonde gedurende een dag volledig afgesloten. Dit zal waarschijnlijk op 7 of 8 augustus gebeuren. Er worden ook putten gemaakt in het voetpad ter hoogte van de cabine en ter hoogte van de hoekwoning aan de kant van cc Nova.

Tussen 10 en 19 augustus is de rotonde volledig vrij en op 13 augustus stelt Fluvius de nieuwe kabel in dienst. Hiervoor wordt gewerkt in de putten in het voetpad. Er is geen hinder voor gemotoriseerd verkeer. Fluvius brengt de buurtbewoners tijdig op de hoogte als er energiestoringen verwacht worden. Van 20 tot 26 augustus legt de firma Wannijn de ontbrekende buizen. Dan blijft de rotonde gedeeltelijk open en dan kan je niet rijden in de richting van rotonde Bonaparte.