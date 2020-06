Weer ongeval op E17: vrachtwagen rijdt in op 2 andere trucks aan snelwegparking in Nazareth Cedric Matthys

15 juni 2020

23u20 18 Nazareth Bij een ongeval op de E17, ter hoogte van de snelwegparking in Nazareth, is in de nacht van maandag op dinsdag een vrachtwagenbestuurder ingereden op twee stilstaande vrachtwagens.

Het ongeluk vond plaats iets na half elf ‘s avonds. Volgens de federale politie raakte de bestuurder gewond, maar is hij niet in levensgevaar. Door het incident was lange tijd slechts één rijbaan beschikbaar. De vrachtwagen moest getakeld worden. Volgens onze info was de bestuurder een man van de Tsjechische nationaliteit. De cabine van de vrachtwagen brandde volledig uit.