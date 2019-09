Vrouw (25) lichtgewond bij kop-staartaanrijding Wouter Spillebeen

03 september 2019

14u31 0 Nazareth Drie wagens zijn maandag rond 16.40 uur betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding op de N60 in Nazareth. De middelste chauffeur werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Een 48-jarige man uit Oudenaarde stopte met zijn Volvo om fietsers te laten oversteken. De achterligger, een 25-jarige vrouw uit Maarkedal in een Seat, stopte ook. De derde chauffeur merkte zijn stilstaande voorliggers niet op. De 35-jarige man uit Tielt reed met zijn Volkswagen in op de Seat, die op zijn beurt tegen de Volvo vloog.

De vrouw in de Seat raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan te reinigen. Tijdens de takelwerken en de reiniging was er wat verkeershinder in de richting van Gavere.