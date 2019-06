Vrienden van getroffen gezinnetje zetten acties op poten na zware woningbrand in Nazareth: “Er is enorm veel steun”

Sam Ooghe

15 juni 2019

17u06 8 Nazareth Een golf van solidariteit heeft het gezinnetje van Stephanie Ronsse (41) overspoeld, nadat de woning die ze huurde vrijdag in vlammen opging, en al de bezittingen van haar en haar dochter in het vuur achterbleven. Een groep vrienden zal de inzamelingen en acties coördineren, samen met het OCMW.

Op vrijdag, iets voor tien uur ‘s voormiddags, sloeg het noodlot toe in de Steenweg Deinze: het huis waarin Stephanie Ronsse en haar dochter Noa woonden, stond in vuur en vlam. Een accidentele oorzaak, zo zou later blijken, maar wel een brand met zware gevolgen. Het gezinnetje, dat er nog maar zes weken woonde, is al haar bezittingen kwijt. “Dit is niet te vatten”, vertelde Stephanie na de brand. “Dit was een nieuw begin voor mij en mijn dochter na een moeilijke periode. Je denkt er altijd over na, hoe erg het moet zijn als je een huisbrand meemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik het zelf ging meemaken. Nu besef ik het pas, ik ben echt alles kwijt.”

Solidariteitsgolf

Maar enkele uren na de brand ontstond al een spontane solidariteitsgolf. “Mensen zijn ons spontaan beginnen te contacteren, met de vraag of ze kledij of meubelen konden afstaan aan het gezin”, legt Femke Willems uit, een goede vriendin van Stephanie. “Er is echt enorm veel steun. Van alle kanten kregen we nu al heel wat spullen. Van kledij tot schminkproducten, wasproducten en schoenen. Momenteel kunnen Stephanie en Noa wel even verder.”

Daarom is de boodschap aan de weldoeners tot maandag: afwachten. Femke Willems zal samen met Lien Goemaere en Christophe Robeyst, twee andere vrienden van Stephanie, de acties coördineren. Op zondag wordt een eerste keer een benefietactie besproken, op maandag wordt er samengezeten met het OCMW. “Begin volgende week zullen we nieuws kunnen brengen voor wie nog wil helpen, en welke spullen het gezin zeker nog nodig heeft”, aldus Femke. “In de loop van de week zullen we ook een rekeningnummer verspreiden waarop mensen vrije bijdrages kunnen storten.” Tot de nieuwe informatie volgt, die ook via uw krant verspreid zal worden, kan u dus geen kledij, meubelen of geld doneren.

Momenteel verblijft het gezin nog op hotel, maar met de hulp van het OCMW zal zo snel mogelijk een woning gezocht worden.