Vrienden organiseren benefiet voor Stephanie (41) na zware woningbrand: “Noteer 28 juni in jullie agenda” Jeroen Desmecht

18 juni 2019

14u49 0 Nazareth Een tiental vrienden van Stephanie Ronsse (41) én dochter Noa steken de handen uit de mouwen om het getroffen gezin te helpen. Vorige week vrijdag zagen moeder en dochter hun woning in vlammen opgaan. Ze verloren zo goed als al hun bezittingen. Maar de geliefde ex-cafébazin kon op - énorm veel - steun rekenen. “Noteer 28 juni alvast in jullie agenda”, klinkt het bij de vriendengroep. “We organiseren een benefiet met eetstandjes én live-muziek. Iedereen welkom.”

Het laat Stephanie duidelijk niet onberoerd. “Ik ben normaal nogal een plantrekker, dus het is even wennen om dit allemaal te accepteren”, vertelt ze. “Maar eerlijk: het gevoel is onbeschrijfelijk.”

“Stephanie is altijd al ondernemend geweest. Ze heeft goede en slechte tijden meegemaakt, maar één ding staat vast: iedereen die haar kent, wil voor haar door het vuur gaan”, reageert Christophe Robeyst. Zijn bedrijf, Screentech, heeft een grote zaal - met podium en bar - vlak achter de woning van Stephanie. “Mijn vrouw én ik kennen de huisbaas. We hadden Stephanie voorgesteld als huurder, waarna ze hier is ingetrokken. Om persoonlijke redenen stoppen nu we met de zaak. Het benefietconcert voor Stephanie is dan ook ons laatste wapenfeit: we blijven er zelfs een weekje langer voor open.”

Gratis inkom, vrije bijdrage

“Op 28 juni, vanaf 18 uur, is iedereen hier dan ook meer dan welkom”, vertelt Femke Willems. “Gezellig eten, drinken en van live-muziek genieten: en dat ten voordele van ons Stephanie.”

Zo komen The Wranglers (rockband die o.a. CCR, The Rolling Stones en The Beatles coveren, red) de pannen van het dak spelen. Later worden ook de draaitafels bemand. “Inkom is gratis. We voorzien een doos voor wie een vrije bijdrage wil doneren, maar dat is zeker niet verplicht.”

Behalve het benefietconcert, organiseert de bende ook een inzamelactie. “We hebben al enorm veel steun gekregen: zo hebben we al een droogkast, een afwasmachine, een vaatwasser en een koelkast”, vertelt Femke. “Meubels, elektronica en kleren zijn wel nog welkom. Wat we te veel hebben, spelen we sowieso door naar iemand die het goed kan gebruiken.”

Praktisch:

Een vrije bijdrage storten kan op BE95 7360 58 31 58 58. Wie iets wil doneren, kan daarvoor terecht op Steenweg Deinze 35b in Nazareth (tussen 15 uur en 18 uur in de week, zaterdag van 10 uur tot 15 uur). Daar gaat vrijdag 28 juni vanaf 18 uur ook het benefietconcert door. Parkeergelegenheid voorzien.