Vrachtwagenchauffeur zo goed als ongedeerd nadat vrachtwagen van N60 af gaat Wouter Spillebeen

18 mei 2020

16u45 0 Nazareth Een verstrooide vrachtwagenchauffeur is deze middag spectaculair van de weg af gegaan op de N60 ter hoogte van Nazareth. Als bij wonder liep de chauffeur slechts lichte verwondingen op toen zijn vrachtwagen drie meter naar beden schoof en een boom ramde.

Het was de spectaculair zicht langs de N60, waar een vrachtwagenbestuurder even afgeleid was en niet had gemerkt dat zijn tientonner rechts richting de betonnen vangrail reed. De vrachtwagen, die niet geladen was, vloog over de vangrail in het groen naast de expresweg en reed van de talud af om tegen een boom tot stilstand te komen. Een andere boom werd ontworteld door de crash.

De schade aan de cabine van de vrachtwagen is groot, maar toch kwam de chauffeur bijna ongedeerd uit het wrak. “Het is bijna een wonder, maar hij liep enkel lichte verwondingen op aan zijn arm”, klinkt het bij de politie, die de rechterrijstrook afzette en het verkeer regelde terwijl de vrachtwagen weggetakeld werd. Takelaar Lybaert had twee kranen nodig om de vrachtwagen uit de benarde situatie te hijsen.