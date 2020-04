Voorlopig geen bezoek toegelaten in rusthuizen in Nazareth: “Wij wachten op Vlaamse beslissing die besluit van federale overheid terugdraait” Anthony Statius

12u17 0 Nazareth Burgemeester Danny Claeys (CD&V) is niet van plan om bezoek toe te laten in de twee rusthuizen in Nazareth. Indien de Vlaamse regering de federale maatregel niet terugdraait, nemen wij een lokaal besluit”, zegt de burgemeester.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdagavond beslist dat rusthuisbewoners nu één vaste bezoeker mogen ontvangen. De maatregel stuit bijna overal in Vlaanderen op kritiek en ook in Nazareth is burgemeester Danny Claeys (CD&V) niet van plan om bezoek toe te laten in wzc Wielkine in Nazareth en wzc De Lichtervelde in Eke.

Desnoods zelf beslissen

“Doorgaans volgen wij de federale onderrichtingen en spelen hierbij kort op de bal”, zegt Danny Claeys. “Misschien dat daardoor bij ons het aantal besmettingen en zieken voorlopig laag ligt. Ook onze woonzorgcentra voeren een strikt beleid en alle zorgverleners zetten er zich meer dan 100 procent in voor de bewoners en hun familie. Maar de nationale beslissing van woensdag om voortaan een bezoeker toe te laten in de woonzorgcentra tart elke verbeelding. Laat ons beter nog even doorbijten en er samen voor zorgen dat deze zomer toch nog beter wordt in plaats van nu het hek open te zetten. Daarom wachten wij op een Vlaamse beslissing die het besluit van de federale overheid terugdraait. Zo niet nemen wij zelf de beslissing en laten in Nazareth de woonzorgcentra voorlopig gesloten voor elk bezoek.”