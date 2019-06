Voor deze jonge ondernemers uit Eke-Nazareth zijn ruilkaartwedstrijden big business: “Een Pokémontornooi lokt gemakkelijk duizend deelnemers” Tournamentcenter opent eerste dochterbedrijf in Londen Anthony Statius

11 juni 2019

17u00 0 Nazareth Een prijzenpot van 50.000 dollar voor een partijtje Magic: The Gathering? Voor evenementenorganisator tournamentcenter uit Eke-Nazareth is het de normaalste zaak van de wereld. De jonge ondernemers Thijs Bekaert en Wouter Maenhout organiseren ondertussen tientallen grote ruilkaarttornooien in Europa en met de oprichting van hun dochterbedrijf tournamentcenter Ltd. in Londen mogen ze zich stilaan bij de grote spelers rekenen.

Op amper vijf jaar tijd heeft tournamentcenter zich geprofileerd in de wereld van de competitieve ruilkaartspellen of trading card games. Vorig jaar claimde de evenementenorganisator uit Eke-Nazareth nog de titel “Meest beloftevolle KMO van het jaar in Oost-Vlaanderen” en sinds de oprichting kan de jonge KMO groeicijfers voorleggen met vorig jaar een omzet van meer dan 5.000.000 euro.

“Ongetwijfeld doet Magic: The Gathering wel een belletje rinkelen, spelen de kinderen Yu-Gi-Oh! of liggen er nog wat Pokémonkaarten op zolder”, zegt Wouter Maenhout. “Maar wat velen wellicht nog niet wisten, is dat al deze kaartspellen een bijzonder groot en levendig competitief circuit hebben. Zo trekt een groot Pokémontoernooi 500 tot 1.000 spelers, terwijl dat bij Magic: The Gathering zelfs kan oplopen tot enkele duizenden. Het MagicFest evenement van Magic: The Gathering dat in september in Brussel zal plaatssvinden, heeft een prijzenpot van maar liefst 50.000 dollar, een aanlokkelijk vooruitzicht dat professionele spelers van ver buiten de eigen landsgrenzen naar België zal doen afzakken.”

Tournamentcenter organiseert ondertussen jaarlijks 55 toernooien en evenementen in Europa en daarnaast zijn ze leverancier voor meer dan 50 toernooien wereldwijd, waarvan de meeste in Noord-Amerika plaatsvinden. “Met ons twaalfkoppig team staan wij in voor de organisatie en de logistieke ondersteuning van dergelijke toernooien voor vier wereldbekende franchises: Magic: The Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh! en Dragonball Super”, zegt Thijs Bekaert. “Zo helpen we klanten met het boeken en inrichten van de toernooilocatie, het plaatsen van tafels, stoelen, licht- en geluidsinstallaties, de verkoop van tickets en de registratie van spelers en het opsnorren van een deskundige staff om het evenement in goede banen te leiden. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot structurele partner van internationale speelgoedgiganten als The Pokémon Company International, Konami Digital Entertainment, Bandai en eerder voor Hasbro.”

“De samenwerking met deze speelgoedgiganten werpt haar vruchten af en de opening van een vestiging in London is daar het bewijs van”, zegt Wouter. “Tournamentcenter Ltd. werd door Konami Digital Entertainment uitgekozen als exclusieve partner om het volledige Organised Play Program van Yu-Gi-Oh! in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te beheren. Hierdoor wordt onze dochteronderneming meteen het aanspreekpunt wordt voor meer dan 250 retailers, die kleinere wedstrijden Yu-Gi-Oh! willen organiseren in die regio. Een mooier cadeau voor ons vijfjarig bestaan konden we niet wensen”, besluit Wouter.

Dit jaar organiseert tournamentcenter ook enkele grote evenementen in België. Zo is er op 7 juli Red Bull Untapped in Square Brussels (www.redbull.com/untapped) en op 13, 14 en 15 september is er Magic Fest Ghent in Flanders Expo (www.cfbevents.com). Op 20, 21 en 22 september zijn er de Yu-Gi-Oh! Championship Series in Flanders Expo. Meer info via www.tournamentcenter.biz.