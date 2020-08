Volg live hoeveel groene stroom Nazarethse zonnepanelen opleveren Anthony Statius

17 augustus 2020

17u25 0 Nazareth De groene stroom die door de zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek en cc De Zwaan worden opgewekt, kan live opgevolgd worden.

In november 2018 werden er verspreid over de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek en cc De Zwaan in Nazareth 280 nieuwe zonnepanelen geactiveerd. De zonnepanelen zijn een initiatief van burgercoöperatie Stroomvloed in samenwerking met het gemeentebestuur. Via deze link kan je live volgen hoeveel groene stroom de zonnepanelen op dat moment leveren.

Er wordt onder andere weergegeven hoeveel CO2-uitstoot er wordt vermeden, voor hoeveel gezinnen er groene stroom wordt geleverd en hoeveel elektrische wagens ermee kunnen opgeladen worden. De gegevens worden regelmatig geüpdatet.