Vlaamse subsidie voor Nazarethse basisscholen Anthony Statius

10 juni 2020

17u33 0 Nazareth De Vrije Basisschool van Nazareth en de Vrije Basisschool van Eke krijgen elk een subsidie van de Vlaamse regering om verfraaiingswerken uit te voeren.

In totaal investeert de Vlaamse regering 7,7 miljoen euro in 41 scholenbouwprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen. Ook twee scholen in Nazareth krijgen een subsidie. De Vrije Basisschool van Eke ontvangt 102.025 euro voor verbouwingswerken en de Vrije Basisschool in Dorp in Nazareth krijgt 100.535 euro.

“Eind juni starten we met de verbouwing van onze traphal in het hoofdgebouw”, zegt directeur Patrick Neyt van VBS Nazareth. “Er worden compartimenteringswerken uitgevoerd in het kader van de brandveiligheid. Daarnaast komen er ook geluiddempende panelen in de refter.”