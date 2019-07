Vier ongevallen per week in Nazareth Sam Ooghe

04 juli 2019

In 2019 gebeurden er in Nazareth gemiddeld iets meer dan vier verkeersongevallen per week.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de politiezone Schelde-Leie deze week verspreidde. In de eerste zes maanden van dit jaar noteerde de politie 103 verkeersongevallen. Dat is precies even veel als in de eerste zes maanden van 2018, en nog steeds het grootste aantal ongevallen van de gemeenten van de politiezone. Het komt neer op zo'n vier ongevallen per week.

In totaal vielen bij de incidenten 30 gewonden. Daaronder geen enkel dodelijk slachtoffer.