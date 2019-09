Vier dagen kermis in Nazareth Anthony Statius

12 september 2019

15u07 2

In Nazareth is het de komende vier dagen feest. De kermis opent op vrijdag 13 september om 18 uur.

Nadat de kermismolens beginnen te draaien is er om 19.45 uur een kermisworp vanaf het balkon van het gemeentehuis. De prijzen worden aangeboden door het lokaal bestuur in samenwerking met Unizo en de foorkramers. Om 21 uur is er nog een kermiscafé en een cocktailbar. Zaterdag gaan de festiviteiten verder met om 20 uur het optreden Odéon saxephone quartet and drums van de Koninklijke Harmonie Vrank en Vrij en om 21 uur groot vuurwerk aan cc Het Centrum. Zondag speelt het orkest nog een openluchtconcert in de binnentuin van cc De Zwaan.

Tijdens de kermis in Nazareth is er ook aandacht voor kunst. Zo is er ieder dag Kunstwerkingen in beeld, waar je kan kennismaken met het werk van lokale kunstenaars, deelnemen aan een workshop of genieten van een demonstratie. Er zijn infostanden van Kunstatelier voor kinderen van het lokaal bestuur, het Teken-en Schilderatelier voor jongeren van de Gezinsbond en het Creatief Atelier Eke voor volwassenen.