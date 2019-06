VIDEO - Zes weken geleden verhuisd, nu ziet huurster (41) woning in vlammen opgaan: “In twee uur tijd zijn we alles kwijt” Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

14 juni 2019

11u23 66 Nazareth Een woning langs de Steenweg Deinze in Nazareth heeft vrijdag vuur gevat. Het dak van de woning was van riet, waardoor het zeer moeilijk was de brand onder controle te krijgen. Het huis brandde volledig uit. “We zijn alles kwijt”, zegt huurster Stephanie Ronsse (41). Er zou een onderzoek lopen naar brandstichting.

De 41-jarige huurster Stephanie Ronsse vertrok vrijdagochtend rond 4.15 uur richting haar werk. “Er was niets aan de hand, ik heb ook niks speciaals gedaan voor ik vertrok”, zegt ze. “Om 10 uur kreeg ik telefoon dat het huis in brand stond.”

De brandweer stond voor een grote uitdaging. Omdat het een rieten dak was, kreeg de brandweer de vlammen moeilijk onder controle. Er was een enorme rookontwikkeling waarbij metershoge vlammen door het dak schoten. De rookwolk was kilometers ver te zien.

15 brandweerwagens

De brandweer streed met man en macht, maar de woning brandde volledig uit. “In totaal zijn er 15 wagens afgekomen”, zegt brandweerwoordvoerster Alisa Coesens. “Brandweer Melle, Deinze, Gavere, Zelzate, Nevele, Gent en Post Expo waren allemaal ter plekke.” De Steenweg-Deinze, net voor de oprit van de E17 in Nazareth, werd afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De brandweer was nog tot in de late namiddag in de weer met nablussen.

Zes weken

Stephanie kon enkel met lede ogen aanzien hoe haar nieuwe woonst verzwolgen werd door het vuur. “We woonden er nog maar zes weken. Dit was een nieuw begin voor mij en mijn dochter na een moeilijke periode. Het pand was ook recent gerenoveerd en was tiptop in orde. We hadden zelfs een jacuzzi. Je denkt er altijd over na, hoe erg het moet zijn als je een huisbrand meemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik het zelf ging meemaken. Nu besef ik het pas, ik ben echt alles kwijt. Onze kat is ook achtergebleven in het vuur. Het is niet te vatten. Mijn dochter was ook volledig in shock toen ze hier aankwam, die werd even meegenomen naar een ambulance. Het is vreselijk, in twee uur tijd alles weg.”

Benzinegeur

Er zou een groot vermoeden zijn dat de brand aangestoken is. “De politie denkt dat het niet accidenteel is”, zegt Stephanie. Volgens bronnen zou er een sterke benzinegeur waargenomen zijn. Rond 11 uur kwam de gerechtelijke politie ter plekke om een onderzoek op te starten, er werd ook een buurtonderzoek gevoerd. Een cameraman ter plekke werd ook gevraagd om de omstanders te filmen, zodat een mogelijk dader op beeld staat. Even later ging een politieagent met een grote bruine zak, met vermoedelijk bewijsmateriaal, richting een combi. Rond 17 uur kwam een branddeskundige, aangesteld door het Parket van Oost-Vlaanderen, langs om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.