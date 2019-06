VIDEO: Dakbrand zorgt voor enorme rookontwikkeling in Nazareth, geen gewonden Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

14 juni 2019

11u23 20 Nazareth Een woning langs de Steenweg Deinze in Nazareth heeft vrijdag vuur gevat. Het gaat om een dak met stro, wat een brand met een enorme rookontwikkeling veroorzaakte.

De brand ontstond rond 10 uur, niemand raakte gewond. De Steenweg op Deinze, net voor de oprit van de E17 in Nazareth, is afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De brand vormt een stevige uitdaging voor de brandweer. Het vuur is maar moeilijk onder controle te krijgen. De rookpluim is van kilometers ver te zien.

Meer informatie volgt.