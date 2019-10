Verwenweekend in de bibliotheek Anthony Statius

09 oktober 2019

16u28 0 Nazareth Om de start van het vernieuwde bibliotheeksysteem te vieren organiseert de bibliotheek van Nazareth een verwenweekend. Er is zowel op zaterdag en zondag heel wat te doen.

Zo trakteert het bibliotheekteam op zaterdag 12 oktober tussen 9 en 12 uur op een hapje en een drankje. Om 9 uur is er ook een toonmoment van de jonge computerexperten van de CoderDojo-workshop. Zij leerden het afgelopen jaar programmeren, apps maken en robotten besturen. Tussen 11 en 12 uur is er voor 4- tot 6-jarigen de interactieve voorstelling ‘Droeve Rozie, Blije Rozie’ van Raf Missorten, gebracht door het Odeon Saxofoonkwartet.

Op beide dagen is er verder de boekenverkoop XXL, waarbij heel wat romans, non-fictiewerken, jeugdboeken en tijdschriften tegen een spotprijsje te koop worden aangeboden. Op zondagvoormiddag sluit men het verwenweekend af met de aperitieflezing ‘The sixties’. Hiervoor kan men zich inschrijven via 09/382.82.92 of bibcultuur@nazareth.be.