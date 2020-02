Verkeersveilige dag om zwaarste kettingbotsing ooit in ons land te herdenken: “Het wekt bij de politiemedewerkers nog steeds iets op” Wouter Spillebeen

27 februari 2020

12u23 6 Nazareth Omdat het donderdag dag op dag 24 jaar geleden is dat op de E17 in Nazareth een zware kettingbotsing gebeurde, organiseren Oost-Vlaamse politiezones grootschalige controleacties. 24 van de 27 zones, de federale wegpolitie, de scheepvaartpolitie en de spoorwegpolitie nemen deel aan de controles die vallen onder de noemer Verkeersveilige Dag. “Sommige agenten kunnen zich de gebeurtenissen nog levendig herinneren.”

Op 27 februari 1996 gebeurde een van de zwaarste ongevallen in ons land. Bij de kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth raakten meer dan 200 wagens betrokken en vielen 10 doden en 56 gewonden. “Verschillende politiemedewerkers die toen ter plaatse gingen, werken nog steeds voor onze politiezone”, klinkt het bij zone Schelde-Leie, waar Nazareth onder valt. “Het wekt bij hen nog steeds iets op. Als we praten over de kettingbotsing, kunnen ze zich nog altijd alles levendig voor de ogen halen. Het was dan ook uitzonderlijk, met zo veel voertuigen en zo veel doden.”

Gekneld onder pedalen

De kettingbotsing gebeurde doordat een plotse en bijzonder dichte mistbank over de snelweg hing. Dat getuigde betrokken veehandelaar Stefaan Degroote eerder in deze krant. “Het was mooi weer, mijn schoonbroer lag te slapen op de passagiersstoel van mijn vrachtwagen, er was niets aan de hand. Maar van het ene moment op het andere sloeg het weer om en was het alsof ik een muur van mist inreed. Geen hand voor ogen zag je.”

Stefaan reed in op een voorligger en zat anderhalf uur lang gekneld in zijn vrachtwagen. Intussen zag hij voor zich wagens ontploffen en hij vreesde dat ook hij levend zou verbranden. “Mijn voet zat gekneld onder de pedalen”, vertelde hij. “Ze moesten hem breken om me eruit te halen. Pijnlijk, natuurlijk, maar op zo’n moment is alles beter dan blijven zitten.” Stefaan raakte zwaargewond, maar overleefde de crash uiteindelijk.

Snelheid

Naar aanleiding van die gebeurtenissen, organiseren de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen en de procureur-generaal elk jaar de Verkeersveilige Dag. Op die dag ligt de volledige focus op snelheidscontroles. “Snelheid is immers de grootste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen”, klinkt het. “Bestuurders die te snel rijden, worden uit het verkeer gehaald, beboet en geconfronteerd met hun snelheid.”

24 van de 27 Oost-Vlaamse politiezones doen mee aan de Verkeersveilige Dag en uiteraard is ook de zone Schelde-Leie van de partij. “De hele dag lang controleren we op vier posten, dus in elke gemeente van de zone. We concentreren ons vooral op snelheid, maar ook op rijden onder invloed, het niet dragen van de gordel en controles van de boorddocumenten”, klinkt het in de politiezone.