Veertiger uit Nazareth riskeert werkstraf voor verkeersagressie: “Maar het is omgekeerd: zij hebben mij aangereden” JDG

31 mei 2019

14u56 3 Nazareth Een man (48) uit Nazareth riskeert een werkstraf en een boete van 2.000 euro voor verkeersagressie. Volgens het parket sneed de man een bestelwagen de pas af, waarna die tegen de middenberm knalde. Hij zou ook de zoon van de bestuurder bij zijn kraag hebben genomen. De beklaagde zelf beweerde vrijdag dan weer dat de bestelwagen hem van de baan reed.

De man zou - na onenigheid bij het ritsen - de bestelwagen langs rechts hebben ingehaald, om uiteindelijk het voertuig de pas af te snijden en van de baan te duwen. “Hij wou het ongeval wel degelijk opzettelijk veroorzaken. Toen de passagier van de bestelwagen daarna zijn voertuig begon te filmen, greep hij hem bij de keel.”

Maar dat verhaal klopt volgens de beklaagde dus niet. Hij stelt dat de bestelwagen de spiegel van zijn wagen had geraakt, en dat hij daarom de wagen achterna reed.

“Ik ben in de fout gegaan door rechts in te halen. Dat geef ik toe”, zegt hij. “Maar ik ben wel degelijk eerst aangereden, en wou gewoon praten. Uiteindelijk is hij naar rechts uitgeweken om mij een tik te geven, waarna mijn wagen begon te spinnen.”

“Toen mijn cliënt uitstapte, stonden ze daar plots te filmen. Je zou voor minder uitvliegen”, vult zijn advocaat aan. “Hij heeft die jongen inderdaad geduwd, maar niet geslagen. Wij vragen dan ook de vrijspraak.”