Veertien Ekenaars naar verbroederingsfeesten in Eiken Anthony Statius

11 juli 2019

09u51 5 Nazareth De tweejaarlijkse verbroederingsfeesten van de vier ‘eiken dorpen’ vonden dit jaar plaats in het Zwitserse Eiken. Ook Eke was van de partij met een delegatie van veertien inwoners.

Sinds 1965 komen inwoners uit Eke-Nazareth samen met inwoners uit het Franse Eecke, het Zwitserse Eiken en het Duitse dorp Eicken-Brüche. De vorige feesten vonden in 2017 in Eke-Nazareth plaats en dit jaar trokken veertien Ekenaars naar Zwitserland. Men verbleef bij gastgezinnen en er stonden heel wat activiteiten en festiviteiten op het programma.

“We konden er kennismaken met de jacht en het woudbeheer, de geschiedenis van het dorp of de industrie”, vertelt schepen Thomas Van Ongeval (CD&V). “Op zondag konden we onder andere genieten van plaatselijke volksdansen in traditionele kledij, een muzikaal intermezzo op de jachthoorn en heel bijzonder het “Chlauschlöpfen”, waarbij men zo hard met een touw door de lucht slaat tot er een knal ontstaat.”

Tijdens het weekend werd traditioneel het partnerschap tussen de verschillende gemeenten opnieuw bevestigd. Vijftig jaar na zijn eerste “Vierdorpentreffen” in Eiken kon burgemeester Danny Claeys aan zijn Zwitserse collega de kunstquilt “Verbroedering” van de Eekse kunstenaar Annelies Ghyselen overhandigen. Dit kunstwerk staat symbool voor de solidariteit en de samenhorigheid tussen de landen. De volgende bijeenkomst vindt in 2021 plaats in Frankrijk.