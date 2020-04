Van Roefeldag tot klimaatdorp: alle activiteiten tot eind juni geannuleerd Anthony Statius

17 april 2020

14u27 0 Nazareth Het lokaal bestuur van Nazareth heeft beslist om alle eigen activiteiten tot eind juni te annuleren. Hierbij hoort ook de dertigste editie van de Roefeldag.

Tot en met 30 juni gaan er in Nazareth geen culturele, jeugd- en sportactiviteiten van de gemeentelijke diensten door. Dit betekent geen buitenspeeldag en erfgoeddag, geen voorleesmomenten in de bib, geen optreden van Tom Helsen, geen mantelzorgevent, geen klimaatdorp, geen opendeurdag van de buitenschoolse kinderopvang, geen techniekacademie of kunstalierwerking.

Ook de feesteditie van de dertigste Roefeldag valt hierdoor in het water. De gemeente werkt wel aan een leuk alternatief, om dit toch niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Over de kermissen is nog geen beslissing genomen. Hiervoor wacht men de richtlijnen van hogerhand af.