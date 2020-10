Uniek in Nazareth: 70 jaar huwelijksgeluk voor Lontje en Georgette Anthony Statius

07 oktober 2020

15u40 1 Nazareth Cyriel ‘Lontje’ Haerens (96) en Georgette Beyens (93) hebben hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd. Een platina huwelijksjubileum is sinds vele jaren een unicum in Nazareth.

Cyriel en Georgette stapten op 23 september 1950 in het huwelijksbootje in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Het koppel woont in de Marollestraat in Nazareth en dinsdagavond kregen ze bezoek van hun familie, burgemeester Danny Claeys en schepen Thomas Van Ongeval.

Cyriel werd op 5 april 1924 in Nazareth geboren in een gezin van zeven kinderen. In de volksmond wordt hij Lontje genoemd. Zijn vader was landbouwer en zijn moeder huisvrouw. Georgette werd op 22 februari 1927 geboren in Bachte-Maria-Leerne in een gezin met drie kinderen. Haar vader was werkman en haar moeder huisvrouw. Georgette werkte in Deinze bij Vandenberghe en Cyriel werkte daar ook ergens in de buurt. Op een dag zijn ze elkaar tegen het lijf gelopen en van het één kwam het andere.

Beiden verkeren nog in een goede gezondheid, al zijn ze iets minder mobiel dan enkele jaren geleden. Cyriel was vroeger een duivenmelker en tot drie jaar geleden werkte hij graag in de moestuin. Nu geniet hij vooral van zijn achterkleinkinderen die op bezoek komen. De krant lezen doet hij nog steeds zonder bril. Georgette was altijd zeer actief en haar hobby’s waren onder andere koken, handwerk, kousen stoppen, fietsen en likeur maken. Het koppel heeft samen drie kinderen, zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.