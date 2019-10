Tweede kans voor herbestemming dekenij: gemeente neemt renovatiekosten op zich Anthony Statius

14 oktober 2019

13u04 1 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth lanceert een tweede oproep naar kandidaten die in de dekenij in Dorp een horecazaak of winkel willen uitbaten. “Er was interesse, maar de renovatiekosten bleken te hoog, daarom neemt de gemeente deze op zich”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V).

In oktober 2017 lanceerde de gemeente Nazareth een oproep naar kandidaten die een nieuwe bestemming wilden geven aan de voormalige dekenij op Dorp. Op de oproep werd maar lauwtjes gereageerd, maar er waren toch geïnteresseerde ondernemers, van wie er uiteindelijk eentje overbleef.

“Helaas heeft die persoon op het laatste moment afgehaakt”, zegt burgemeester Danny Claeys. “De renovatiekosten bleken te hoog en daarom lanceren we nu een tweede oproep naar kandidaten, maar deze keer neemt de gemeente de nodige renovatiewerken voor haar rekening. We blijven geloven in de dekenij die als horecazaak een meerwaarde voor ons dorp kan betekenen. Andere voorstellen zijn natuurlijk ook welkom. De selectieprocedure blijft dezelfde. Tot 31 januari 2020 kunnen kandidaten zich aanmelden en daarna selecteren wij een groep kandidaten die hun project mogen voorstellen. Daarna is er nog een voorstelling van de cijfers en uiteindelijk volgt een toewijzing op basis van een concessie. Op 2 december organiseren we een eerste informatievergadering voor potentiële kandidaten.”