Twee weken geen doorgaand verkeer in Stropstraat Anthony Statius

03 juni 2019

13u22 0 Nazareth Er zal vanaf dinsdag 4 juni gedurende twee weken geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Stropstraat in Nazareth.

Dinsdag start de aannemer met het aansluiten van de riolering van de nieuw aan te leggen woonwijk in de Stropstraat op de bestaande riolering. Deze werken situeren zich tussen huisnummers 20 en 22. Er is een omleiding is voorzien via de Drapstraat, ‘s Gravenstraat en Steinstraat. Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 14 juni.