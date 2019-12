Twee naburige woningen doorzocht door inbrekers Wouter Spillebeen

01 december 2019

16u23 0 Nazareth In de Wontergemstraat in Eke zijn twee woningen afgelopen zaterdagavond getroffen door inbrekers. Ze gingen vooral aan de haal met juwelen.

De inbrekers probeerden eerst een raam te forceren aan de achterkant van de eerste woning, maar dat kregen ze niet open. “Dan hebben ze maar een ander raam kapotgeslagen”, zegt de bewoner. “Ze hebben alles overhoop gehaald op zoek naar geld en juwelen. Dan zijn ze door de haag naar de buren gegaan waar ze met een steen die aan de vijver lag ook een raam ingegooid hebben.” De inbrekers doorzochten de bovenverdieping, maar sloegen op de vlucht toen ze op de benedenverdieping het alarm lieten afgaan.

De politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en deed een bevraging in de buurt. “Het blijft voorlopig bij twee inbraken”, aldus de politie. Toch is waakzaamheid geboden, want in de Gentse rand gebeuren de laatste weken opvallend veel inbraken. “Het is een plaag”, weet de bewoner van de Wontergemstraat.