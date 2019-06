Twee bestuurders met glaasje teveel op gevat Jeffrey Dujardin

29 juni 2019

De lokale politie van politiezone Schelde-Leie hield vrijdagnacht een alcoholcontrole, in het kader van de zomerBOB-campagne. De controle vond plaats op de N60 in Nazareth, in totaal legden twee bestuurders legden een positieve ademtest af. Dat betekent dat zij ten minste 0,8 promille in het bloed hadden. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden.