Transportbedrijf Xwift schakelt nog een versnelling hoger in zoektocht naar goede chauffeurs: na gratis bedrijfswagens, nu ook tekenpremie van 5.000 euro Anthony Statius

03 oktober 2019

16u54 3 Nazareth Het transportbedrijf Xwift uit Nazareth belooft een tekenpremie van 5.000 euro aan nieuwe chauffeurs. Vorig jaar lanceerde CEO Pieter Denys nog een bonussysteem waarbij werknemers na twee jaar kans maken op een bedrijfswagen. “Vorig jaar hadden we bijna 3.000 sollicitanten, maar toch blijft het moeilijk om goede vrachtwagenchauffeurs te vinden”, zegt Pieter.

Vorig jaar lanceerde het transportbedrijf Xwift een uniek bonussysteem om 15 extra chauffeurs aan te werven en om goede en trouwe medewerkers te belonen. Wie minstens twee jaar in dienst is, milieuvriendelijker rijdt én minder brokken maakt, krijgt van Xwift een bedrijfswagen. Een mooi middel om medewerkers langer te binden aan het bedrijf, maar het blijft moeilijk om de juiste profielen aan te trekken. Dat zegt CEO Pieter Denys, die donderdag een stand van zaken gaf.

“Dit jaar behalen 17 van de 20 chauffeurs die in aanmerking kwamen de bonus door een combinatie van voldoende werkuren, een goede ongevallenstatistiek én ecodrive score”, zegt Pieter. “In december zullen er tijdens het kerstfeest alvast elf bedrijfswagens worden geleverd, de andere chauffeurs kozen voor een financiële vergoeding al dan niet in combinatie met een elektrische fiets of ze kozen ervoor om langer punten te sparen, zodat ze een ander model van bedrijfswagen kunnen kiezen. Volgend jaar kunnen 35 andere chauffeurs hun bonus verzilverd zien. Mede dankzij dit systeem hebben we in een jaar tijd 2.991 sollicitaties gehad, waarvan we er maar 111 een job hebben kunnen geven. Helaas hebben we een groot deel binnen het half jaar alweer moeten laten gaan om kwalitatieve redenen.”

“Ik ben bereid ver te gaan voor betrouwbare en loyale chauffeurs”, vervolgt Pieter. “We merken dat een bedrijfswagen aanlokkelijk is maar voor chauffeurs die net aan de slag gaan is een wachttijd van twee jaar lang en daarom voeren we nu ook een tekenpremie van maximaal 5.000 euro in. Deze premie wordt niet in een keer uitbetaald, want anders zou er teveel misbruik van gemaakt worden. Ook chauffeurs die een nieuwe collega aanbrengen kunnen rekenen op een premie tot 2.500 euro. Voor wie nog geen chauffeur is en bij ons aan de slag wenst te gaan, betalen wij het rijbewijs C.”

“Maar niet alles is op te lossen met een goed loon en bonussen”, zegt Pieter. “Onze sector kampt met een imagoprobleem waar dringend aan gesleuteld moet worden zodat chauffeurs terug fier zijn om trucker genoemd te worden. Daarom investeerden we ook in extra personeel op de binnendienst. Er werden extra planners aangeworven die het werk van de chauffeurs moeten coördineren en de mankracht op de HR-dienst is verdubbeld.”

Momenteel is Xwift op zoek naar 25 chauffeurs. Op zaterdag 5 oktober organiseert men een jobdag waarbij potentiële medewerkers met hun gezin kunnen kennismaken met het bedrijf. Kinderen kunnen een kijkje nemen in een truck en er zijn verschillende soorten randanimatie zoals een springkasteel voorzien. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 9 en 13 uur, inschrijven is niet nodig.