Toekomstig park verrijst achter ’t Kinderkasteeltje Anthony Statius

02 oktober 2020

13u43 0 Nazareth In het centrum van Nazareth komt een nieuwe parkzone. Het lokaal bestuur heeft een gebied van twee hectare - dat zijn bijna drie voetbalvelden - verworven. “De inwoners mogen mee beslissen over de invulling”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V).

De gemeente Nazareth investeert in meer groene open ruimtes. Zo werd een open ruimte in het centrum verworven via een erfpacht van 99 jaar. Deze open ruimte ligt tussen Bekken, Stropstraat en Drapstraat, achter kinderopvang ‘t Kinderkasteeltje.

Verbinding

“Deze aankoop past in ons beleid om meer openbaar groen in de dorpskernen te voorzien”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “In samenspraak met de inwoners zullen we de functie van dit gebied bepalen. Hierbij denken we aan een groene invulling als park, bos, speelterrein, vage groene ruimte of natuurgebied. Ook een verbinding met de Stropstraat en de sociale woonwijk, een voetgangers- en fietsverbinding tussen Stropstraat, Sterrenbosstraat, Bekken en Sterrenbospark en een voetgangersverbinding tussen het domein van ‘t Kinderkasteeltje en de basisschool in de Stropstraat zijn mogelijke opties. Het participatietraject wordt volgend jaar uitgestippeld.”