Tijdelijke wissel bij Open Vld: Charlotte Ingels vervangt Céline Van Thienen die stage loopt aan de balie Anthony Statius

14 oktober 2019

13u30 0 Nazareth B ij Open Vld Nazareth-Eke wordt raadslid Céline Van Thienen tijdelijk vervangen. Tot februari 2020 zal Charlotte Ingels haar plaats innemen in de gemeenteraad van Nazareth.

Open Vld-raadslid Céline Van Thienen verlaat tijdelijk de gemeenteraad. Ze moet in het kader van haar studies advocatuur enkele maanden stage lopen aan de balie en hierdoor zou ze de komende gemeenteraadszittingen missen. Ze wordt tijdelijk vervangen door tweede opvolger Charlotte Ingels, die tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in oktober 229 voorkeurstemmen haalde. Naast haar functie als penningmeester in de lokale afdeling wordt Charlotte tot februari 2020 mandataris.