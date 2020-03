Thibault (22) doet boodschappen voor senioren: “Ter nagedachtenis van mijn grootouders” Anthony Statius Jill Dhondt

16 maart 2020

17u42 0 Nazareth Thibault Verpoort (22) uit Eke (Nazareth) start een boodschappendienst voor oudere mensen uit de regio Nazareth/De Pinte. “Senioren moeten we zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting. Ik doe dit ter nagedachtenis van mijn grootouders, die een tijdje geleden overleden zijn”, zegt Thibault.

Normaal gezien zat Thilbaut Verpoort deze week met zijn medestudenten op de schoolbanken van de UGent, maar door het coronavirus is de jonge rechtenstudent zoals iedereen verplicht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Thibault wil wel nog buitenkomen om zijn oudere medemens te helpen. Maandag postte hij overal op sociale media dat hij bereid is om boodschappen te doen voor senioren uit de buurt. Zijn initiatief kreeg onmiddellijk heel wat positieve reacties.

“Oudere mensen die twijfelen om naar de winkel te gaan of die geen vrienden of familie hebben om hen te helpen, mogen mij altijd contacteren”, zegt Thibault. “Ik ga dan in hun plaats om boodschappen, zodat ze zo weinig mogelijk moeten buitenkomen. De situatie is ernstig en het is ondertussen een kwestie van leven en dood geworden. Oudere mensen lopen nu eenmaal meer risico om te sterven eens ze besmet zijn met het coronavirus.”

Lach op hun gezicht

“ Voor mij ligt dit extra gevoelig omdat ik al mijn grootouders ben verloren”, vervolgt Thibault. “Enkele jaren geleden heb ik op drie weken tijd afscheid moeten nemen van mijn beide grootmoeders en ik heb het daar nog steeds moeilijk mee. Daarom wil ik met mijn initiatief oudere mensen gelukkig maken en hen helpen. Al was het maar voor een korte babbel en een lach op hun gezicht. Ik ben er zeker van dat mijn grootouders trots zouden geweest zijn”, besluit Thibault.

Wie een beroep wil doen op de diensten van Thibault kan contact opnemen via Facebook of via 0489/47.29.98.