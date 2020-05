The Baby’s Corner opent drive-in: “Voor toekomstige ouders die niet durven binnenstappen” Anthony Statius

13u25 0 Nazareth In The Baby’s Corner, de bekende babywinkel in Nazareth, kunnen jonge ouders vanaf maandag 11 mei hun babyspullen ook afhalen aan een drive-in. “Onze shop & ride blijft behouden voor toekomstige ouders die niet in de winkel durven binnenstappen”, zegt zaakvoerder Sonia Pypaert.

Vanaf maandag 11 mei kan je weer shoppen in de winkel, maar in The Baby’s Corner is contactloos een bestelling ophalen ook een optie.

“Klanten zijn terug welkom in de zaak, maar voor wie liever de winkel niet binnenstapt hebben we een aantal alternatieven bedacht”, zegt Sonia Pypaert. “We hadden al een website, een webshop, een geboortelijsttool en nu is er ook onze shop & ride. Klanten kunnen via een online gesprek met onze assistenten een boodschappenlijst samenstellen en ophalen aan onze drive-in. Op een afgesproken tijdstip brengen we alle producten tot aan de auto, helemaal veilig en ook gewoon leuk.”

Info op https://www.thebabyscorner.be/nl-be/