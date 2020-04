Textielcontainers Ateljee verdwijnen tijdelijk Anthony Statius

12u00 0 Nazareth De textielcontainers van vzw Ateljee in Nazareth worden tijdelijk weggenomen.

Door de coronacrisis kan Ateljee niet langer instaan voor het ophalen en verwerken van het ingezamelde textiel. Bovendien bevatten de textielcontainers momenteel veel meer ander afval. Ook het sluikstorten rond deze containers is toegenomen. Wie toch zijn kleerkast wil opruimen, die bewaart zijn of haar oud textiel voorlopig het best thuis.