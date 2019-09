Techniekacademie voor tieners en junioren Anthony Statius

12 september 2019

09u00 0 Nazareth De gemeente Nazareth organiseert voor de derde keer een Techniekacademie. Deze keer zijn er twee lessenreeksen: een voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en een voor leerlingen van het derde en vierde leerjaar.

De Tiener Techniekacademie start vanaf woensdag 18 september en de Junior Techniekacademie start halfweg januari 2020. In deze lessenreeks maken kinderen op een unieke wijze kennis met techniek en technologie. Bij iedere sessie is er een drankje en koekje voorzien. Voor iedere deelnemer is er een opbergdoosje en een heuptasje met schroevendraaier voorzien. De lessen vinden plaats in de Academie voor Woord en Muziek in Dorp 10a.

Deelnemen kost 50 euro per kind en inschrijven kan via www.techniekacademie-nazareth.be.