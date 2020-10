Subsidie voor boerderijproducten uit automaat Anthony Statius

02 oktober 2020

16u12 0 Nazareth De gemeente Nazareth geeft een subsidie aan wie boerderijproducten verkoopt via een automaat. Hiermee wil men de korteketenverkoop stimuleren.

De verkoop via de korte keten is populair in deze coronatijden. Om de verkoop via korte keten verder te stimuleren heeft de gemeenteraad van Nazareth een subsidiereglement goedgekeurd.

Iedereen kan tot 1.000 euro subsidie krijgen voor de verkoop van boerderijproducten via een voedselautomaat. Volgens de gemeente een win-winsituatie van want enerzijds kan de land- en tuinbouwer zijn of haar producten rechtstreeks te koop aanbieden bij het bedrijf zelf of op goed gelegen plaatsen en anderzijds krijgt de consument gemakkelijker toegang tot een uitgebreider aanbod van lokaal geteelde producten.