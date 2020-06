Studenten kunnen blokken in de kerk Anthony Statius

01 juni 2020

08u02 0 Nazareth De gemeente Nazareth richt enkele stille ruimtes in waar jongeren de komende maand terechtkunnen om te studeren.

Tot en met 3 juli kunnen studerende jongeren een plekje reserveren in de kerken van Nazareth en Eke of in cc De Zwaan, om er samen met anderen in stilte te studeren. Dit kan elke werkdag van 8.30 tot 18 uur, na reservatie via www.nazareth.be/tickets.