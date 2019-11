Stephanie (23) opent trimsalon voor honden, katten en... konijnen Anthony Statius

04 november 2019

12u49 11 Nazareth In haar nieuwe trimsalon Lil Puppers verzorgt Stephanie Vandermeeren honden, katten én konijnen. Daarnaast laat de 23-jarige dierenliefhebster ook honden uit én ze werkt als oppas voor alle huisdieren.

In de Nederbosstraat 47, vlak op de grens van Eke (Nazareth) en De Pinte, bevindt zich het honden, katten- en konijnentrimsalon Lil Puppers. Eigenares Stephanie Vandermeeren studeerde aan de Tuinbouwschool in Melle, waar ze de richting dierenzorg volgde.

“Mijn doel was om dierenartsassistente te worden, maar ik kan helaas niet tegen bloed”, vertelt Stephanie. “Toch wilde ik graag dieren helpen en dus heb ik aan Syntra een opleiding honden- en kattentoilettage gevolgd. Naast het trimmen en wassen van honden en katten, verzorg ik ook konijnen. Als kind had ik er op een bepaald moment een twintigtal rondlopen in de tuin, maar nu heb ik er nog maar twee. Konijnen hebben specifieke zorg nodig. Zo moeten regelmatig de dode haren verwijderd worden, want als ze zichzelf wassen en ze slikken die haren in, dan kunnen ze er ziek van worden.”

“Naast mijn trimsalon bied ik nog een extra service aan. Zo kom ik ook bij de mensen thuis om op de huisdieren te passen en daarnaast ga ik ook met honden wandelen. Ik ben zeven dagen op zeven beschikbaar.”

Meer info via www.lilpuppers.be en de Facebookpagina Lil Puppers.