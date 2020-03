Steenweg op Astene gaat twee dagen dicht Anthony Statius

16 maart 2020

19u38 4 Nazareth De Steenweg op Astene op de grens van Nazareth en Astene (Deinze) gaat twee dagen dicht voor alle verkeer. Er worden werken uitgevoerd aan de brug over de E17.

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit aan de brug over de E17 in Steenweg op Astene (Nazareth). Voor herstellingen aan de voegen gaat de Steenweg op Astene dicht voor alle verkeer van dinsdag 17 maart om 5 uur tot woensdag 18 maart om 20 uur Iedereen moet omrijden via de brug over de E17 van de ‘s Gravenstraat (N437).

De Steenweg Astene in Nazareth loopt over de E17. Sinds 5 augustus krijgt de brug een grondige opknapbeurt. Tegelijkertijd komen er nieuwe, veilige fietspaden tussen de kruispunten met de Kortrijkseheerweg en de Deinzestraat. Ook het wegdek wordt in deze zone vernieuwd. Dit is een project waar het Agentschap Wegen en Verkeer samenwerkt met de gemeente Nazareth.