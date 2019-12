Steenweg Astene nog voor kerstvakantie terug open Anthony Statius

06 december 2019

16u34 6 Nazareth De werken op de Steenweg Astene tussen Astene (Deinze) en Nazareth zijn bijna afgerond. De rijweg en het nieuwe fietspad zouden voor de kerstvakantie terug open moeten zijn.

De Steenweg Astene in Nazareth loopt over de E17. Op 5 augustus startte het Agentschap Wegenen Verkeer (AWV) met een grondige opknapbeurt van de brug en tegelijkertijd werden er nieuwe, veilige fietspaden tussen de kruispunten met de Kortrijkseheerweg en de Deinzestraat aangelegd.

De gemeente Nazareth meldt dat de aanleg van het nieuwe fietspad en de renovatie van de brug over de E17 volgens schema verlopen en dat de rijweg én het nieuwe fietspad net voor de kerstvakantie opengesteld worden. Aan de brug moeten nog een paar dingen gebeuren bij droog weer en iets hogere temperaturen en daardoor zal de Steenweg Astene op een later tijdstip nog een of twee dagen afgesloten worden.