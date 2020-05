Sociaal Huis belt alle 80-plussers: “Heel wat mensen willen nog eens gebeld worden” Anthony Statius

13 mei 2020

Nazareth Acht vrijwilligers van het Sociaal Huis Nazareth zijn sinds mei bezig met een belronde naar alle 80-plussers in de gemeente.

De vrijwilligers van Sociaal Huis Nazareth luisteren hoe het met de senioren is tijdens de coronacrisis, wie de boodschappen doet en of ze vragen hebben voor de gemeente of het Sociaal Huis. “We horen dat onze ouderen kunnen rekenen op hulp van familie, vrienden en buren in deze periode”, klinkt het bij de gemeente. “Deze leeftijdsgroep is over het algemeen enthousiast over de telefoontjes en vaak volgt een losse, aangename babbel. Heel wat mensen willen in de toekomst zelfs nog eens gebeld worden.”