Snel naar de winkel uit schrik voor lockdown? Dit is nergens voor nodig! Ronny De Coster

17 maart 2020

09u44 0 Nazareth De boodschap van de warenhuizen dat het helemaal niet nodig is om voedsel en andere levensmiddelen te hamsteren, overtuigt kennelijk niet iedereen. Dit is een beeld van vandaag om 7.15 uur aan de Makro-vestiging in Eke.

De vrees dat we niet ver meer af zijn van een lockdown, lijkt bij sommigen de hamsterwoede weer aan te wakkeren. Nog vòòr de winkel in Eke om kwart over zeven opende, stonden klanten in een lange rij aan te schuiven, sommigen met handschoenen aan, anderen met de sjaal voor de mond. Echter: het respecteren van de anderhalve meter afstand lukt niet in zo’n situatie. Dus nogmaals: dit doen we beter niet.