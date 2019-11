Slager achtervolgt gewapende overvaller en krijgt klappen met bijl: “Ik verwachtte een schot, maar dat kwam niet” Wouter Spillebeen en Anthony Statius

26 november 2019

18u59 0 Nazareth Twee gewapende overvallers zijn maandagavond gearresteerd na een roof in een optiekzaak aan de Steenweg in Eke (Nazareth). Slager Patrick Dessein, de buurman van de optieker, achtervolgde de overvallers, maar werd daarbij zelf bedreigd en aangevallen met een bijl. “Gelukkig vallen mijn verwondingen nog mee, maar ik ben wel heel erg geschrokken”, getuigt hij.

Rond 18.30 uur maandagavond stapten twee mannen met een bivakmuts op binnen in de optiekzaak. De ene had een cuttermes vast, de andere een pistool. Ze bedreigden de uitbater en vroegen om alle waardevolle zaken te overhandigen. De overvaller met het pistool hield de uitbater intussen onder schot. De twee mannen vluchtten na de overval te voet weg.

“Een eerste verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt in de Guillaume Delmeirelaan, toen hij samen met zijn kompaan uit een tuin van een woning kwam gelopen”, duiden politie en parket. “Het betreft een 34-jarige man uit Lievegem.” De tweede verdachte kon aanvankelijk ontkomen, maar werd op de hielen gezeten door een getuige.

Schoppen om te verweren

Die getuige is slager Patrick Dessein. “Ik zag de overvaller vluchten, dus ik ben erachteraan gegaan met mijn wagen”, vertelt hij. “Ik reed richting het dorp en zag dat hij buiten adem was. Ik stapte uit om hem tegen te houden, maar hij zette het weer op een lopen. Ik sprong weer in mijn auto en achtervolgde hem.” In de Johan Daisnestraat richtte de overvaller tot tweemaal toe het pistool op de wagen van Patrick, die onder zijn dashboard dekking zocht. “Ik verwachtte een schot te horen, maar dat kwam niet. Later zag ik hem het wapen weggooien. Ik denk dat het vals was, maar dat zag ik op dat moment natuurlijk niet.”

De overvaller vluchtte in een steegje en Patrick bleef hem achtervolgen. “Ik wilde hem onderuit halen, maar dan haalde hij een bijltje boven. Ik had geen idee dat hij dat bij zich had. Hij viel me aan en begon op me in te hakken. Ik heb me verweerd, maar heb toch een paar klappen gekregen.” Zo raakte Patrick gewond aan zijn been en aan zijn knie. Ook op zijn hoofd kreeg hij een snijwonde. “Ik ben gevallen en heb geprobeerd om de man te schoppen en te stampen om me te verweren. Dan is hij weer weggevlucht. Mijn verwondingen vallen gelukkig nog mee, maar ik ben op het moment zelf wel enorm geschrokken.”

Cuttermes en alarmpistool

Kort nadien kon de tweede verdachte ook opgepakt worden door de politie. “Het betreft een 36-jarige man uit Nazareth. Zowel het mes (een cuttermes) als het pistool (een alarmpistool) werden aangetroffen in de buurt”, klinkt het. “Beide verdachten werden gearresteerd en zullen op vordering van het parket worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt hun aanhouding.”