Sinterklaas arriveert met de bakfiets in Nazareth Anthony Statius

05 december 2019

11u49 0 Nazareth Ook de Sint denkt aan het milieu. Zo kwam de goedheilig man niet met de traditionele oldtimer, maar wel met de bakfiets naar de Vrije Basisschool in Nazareth. Het trappen liet hij echter over aan Zwarte Piet.

Een stoomboot, een schimmel, te voet of met een chique wagen. Wanneer Sinterklaas op bezoek komt, is het altijd gokken hoe hij dat zal doen. Maar in Nazareth koos de Sint toch wel voor een zeer speciaal transportmiddel. Tijdens de traditionele sinterklaasstoet van Vrije Basisschool Nazareth door het Dorp arriveerde hij met een bakfiets. Met zijn mijter en staf nam hij plaats in de laadbak en de Zwarte Piet met de sterkste bene mocht trappen.

“We werken met alle klassen rond het milieu en daarom leek het ons een goed idee om Sinterklaas op een milieuvriendelijke manier naar school te laten komen”, zegt directeur Patrick Neyt. Na de stoet werden alle toevallige passanten uitgenodigd op de speelplaats van de school.