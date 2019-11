Singeleke doorbreekt stilte met intiem concert Anthony Statius

01 november 2019

11u10 0 Nazareth Het koor Singeleke speelt vandaag een intiem concert op de parkbegraafplaats van Nazareth. Dit concert wordt georganiseerd door de non-profitorganisatie Reveil.

In deze periode komen mensen naar het kerkhof om overleden geliefden, familie of vrienden te herdenken. Op vrijdag november om 17 uur zal het Singeleke-koor de stilte doorbreken met een intiem concert op de parkbegraafplaats van Nazareth. Iedereen is welkom om een lichtje mee te brengen.